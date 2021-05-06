Рига, , 12:48 — REGNUM В начале мая в Крыму (Россия) прошел международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» советской военной песни, на котором успешно выступил певец Янис Лемежис из Латвии.

Об этом сообщил rus.jauns.lv, отметив, что певец пробился в финал, где занял второе место. Он исполнил песню Balade par zaldatu («Баллада о солдате») на латышском языке в дуэте с Денисом Майдановым.

За призовой фонд в размере 60 000 евро боролись 15 участников из разных стран. Во время фестиваля к ним также присоединились несколько звезд российской музыки.

Янис Лемежис известен на родине благодаря участию в литовском шоу талантов Lietuvos Balsas («Голос Литвы») и российском шоу «Голос».