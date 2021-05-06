Грозный, 6 мая, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Чечню доставлена первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», состоящая из 1600 доз. Эта вакцина является второй созданной и разрешенной к применению в России. Её иммунологическая эффективность признана очень высокой — антитела после прививки вырабатываются у 94% привитых, рассказали в минздраве региона.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»

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В настоящее время в Чечне приняли участие в кампании по вакцинации населения более 62 тыс. жителей республики, или 4,14% населения. Все они были привиты от COVID-19 вакциной «Спутник V».

По данным федерального оперативного штаба на 6 мая, в Чечне успели заразиться коронавирусной инфекцией 12 054 жителя. Из них выздоровели 11 742 человека, скончались 126 пациентов.