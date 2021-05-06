Воронеж, , 11:52 — REGNUM Подросток 17 лет погиб в автоаварии под Воронежем вечером 5 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 21:12 на 4 км автодороги «А-134» в Рамонском районе Воронежской области — в районе аэропорта. По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong Actyon столкнулся с автомашиной «Лада Калина». В результате водитель «Лады» получил травмы и был госпитализирован, его пассажир 17 лет погиб на месте. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Добавим, всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 110 ДТП, 11 человек получили ранения, один погиб.