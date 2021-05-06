Называевский район, Омская область, 6 мая, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Называевском районе Омской области полиция расследует уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошёл во время приготовления шашлыка. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в УМВД России по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Шашлык

Рано утром 5 мая в полицию из медучреждения поступила информация о госпитализации 24-летнего мужчины с проникающим ранением брюшной полости. Также у пострадавшего была повреждена печень.

Установлено, что накануне вечером сельчанин отдыхал со своим другом 1991 года рождения. Мужчины были в гостях у знакомой. Около полуночи они решили пожарить шашлык.

Потерпевший находился на улице у мангала. Он следил за огнём, а также заносил готовые партии шашлыков на веранду дома, где проходило застолье. Его приятель снимал мясо с шампуров и передавал их обратно.

Когда мужчина в очередной раз направился к двери, чтобы передать шампуры, он столкнулся с потерпевшим. Последний наткнулся животом на шампур, который был в руке у его товарища.

Хозяйка дома и гость оказали пострадавшему первую помощь. Его доставили в районную больницу. Полицейские изъяли с места происшествия одежду пострадавшего и шампур.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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