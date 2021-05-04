Екатеринбург, , 14:22 — REGNUM Жителю Екатеринбурга грозит штраф за приготовление шашлыков на детской площадке. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

Ранее СМИ и соцсети облетело характерное видео. Из него следует, что гражданин жарил шашлыки в том месте, где, по логике, должны играть дети.

В МЧС отмечают, что тем самым гражданин нарушил действующий в Свердловской области особый противопожарный режим. Теперь ему грозит штраф в сумме до 4 тыс. рублей. Сейчас сотрудники полиции и госпожнадзора устанавливают личность нарушителя.