Новочеркасск, Ростовская область, 6 мая 2021, 10:28 — REGNUM В Ростовской области больницу наказали за смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте регионального управления Росздравнадзора.
С внеплановой проверкой сотрудники ведомства нагрянули в специализированную инфекционную больницу Новочеркасска. В стенах лечебного учреждения скончался местный житель.
«По результатам рассмотрения обращения было установлено, что пациент с тяжелым течением коронавирусной инфекции не был вовремя переведен на аппарат ИВЛ», — уточнили в ведомстве.
Было возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы были направлены в следственные органы. Новочеркасский городской суд вынес самое строгое решение — приостановка работы отельных помещений больницы на 20 суток.