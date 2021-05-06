Новочеркасск, Ростовская область, , 10:28 — REGNUM В Ростовской области больницу наказали за смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте регионального управления Росздравнадзора.

С внеплановой проверкой сотрудники ведомства нагрянули в специализированную инфекционную больницу Новочеркасска. В стенах лечебного учреждения скончался местный житель.

«По результатам рассмотрения обращения было установлено, что пациент с тяжелым течением коронавирусной инфекции не был вовремя переведен на аппарат ИВЛ», — уточнили в ведомстве.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы были направлены в следственные органы. Новочеркасский городской суд вынес самое строгое решение — приостановка работы отельных помещений больницы на 20 суток.