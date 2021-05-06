Тампа, США, , 10:20 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» нанес поражение с разгромным счетом команде «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась в пользу хозяев со счетом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Тайлер Джонсон (3-я минута), Алекс Киллорн (37-я, в большинстве), Брейден Пойнт (40-я), словацкий защитник Эрик Чернак (52-я), Росс Колтон (57-я, в пустые ворота) и российский защитник Михаил Сергачёв (60-я, в пустые ворота).

У «Далласа» голами отметились Тайлер Сегин (20-я) и словацкий защитник команды Андрей Секера (51-я).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский смог отразить 20 из 22 бросков по своим воротам. Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Тампа», одержавшая вторую победу подряд, 8 мая снова сыграет с «Далласом», который потерпел третье подряд поражение