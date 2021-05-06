Чебоксары, 6 мая, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Чувашии ситуация с коронавирусом остаётся «достаточно стабильной», но стоит задача наращивания темпов вакцинации. В настоящее время использовано 98% полученных доз вакцины. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 мая, было заявлено на заседании оперативного штаба.

ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации в Чебоксарах

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Министр здравоохранения Владимир Степанов проинформировал, что Чувашия получила 106 524 дозы вакцины от COVID-19 (торговая марка «Спутник V»). По его словам, в настоящее время первым компонентом выполнена вакцинация 14,09% населения, в то время как в России он составляет 18,19%.

«Процент использования вакцин на сегодняшнее время по республике 98%, по Российской Федерации данный показатель составляет 86%», — сказал Владимир Степанов.

Отметим, что 5 мая стало известно о поступлении в Чувашию 19 тыс. вакцин от COVID-19, которые распределяются между учреждениями здравоохранения. По последним данным (на 29 апреля), завершили вакцинацию (то есть сделали прививку двумя компонентами) 44 980 человек.

Всего в Чувашии работают 55 пунктов вакцинации, девять мобильных прививочных пунктов и 46 мобильных бригад. В республике к осени планируют охватить иммунизаций 570 тыс. человек из 1,2 млн проживающих жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николае заявил, что ситуация с коронавирусом в Чувашии остаётся «достаточно стабильной», но при этом, «как прежде, достаточно напряжённой, потому ежедневно фиксируем попытки возрастания числа случаев заражения коронавирусом».

Напомним, всего в Чувашии официально выявлено 24 470 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 22 303 пациента, умер 1381 человек.