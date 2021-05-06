Глендейл, США, , 10:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» обыграл команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась победой гостей со счетом 2:4.

У «Лос-Анджелеса» забитые голы на свой счет записали оформивший в матче дубль Габриэль Виларди (5-я и 45-я минуты), Джарет Андерсон-Долан (14-я) и Шон Уокер (60-я, в пустые ворота).

В составе «Аризоны» шайбами отличились шведский защитник Оливер Экман-Ларссон (2-я) и Джейкоб Чикран (18-я, в большинстве).

Отметим, в следующем матче «Лос-Анджелес», одержавший вторую победу подряд, 8 мая сыграет с клубом «Колорадо Эвеланш». «Аризона» потерпела третье подряд поражение и в этот же день встретится с командой «Сан-Хосе Шаркс».