Челябинск, 6 мая, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Челябинской области 5 мая выявили 103 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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С начала пандемии в регионе было подтверждено 60 732 случая заражения. Выздоровели уже 55 138.

Больных COVID-19 насчитывается 2903 человека. Скончались за сутки семеро пациентов с коронавирусом, из них шестеро ушли из жизни от COVID-19.