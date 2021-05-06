Чебоксары, 6 мая, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в Чувашии остаётся «достаточно стабильной», хотя ежедневно возникают риски суточного прироста выявляемых случаев заражения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 мая, заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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Говоря о майских праздниках и соблюдении ограничительных мер, руководитель республики отметил, что «если взять среднюю температуру по больнице, то в целом отработали на должном уровне».

«Ситуация остаётся достаточно стабильной и, как прежде, достаточно напряжённой, потому ежедневно фиксируем попытки возрастания числа случаев заражения коронавирусом. Но благодаря принимаемым усилиям ситуация возвращается на средний показатель за последний период. При этом важно не снижать темпы вакцинации», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 24 470 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 50. Выздоровели 22 303 пациента, умер 1381 человек.