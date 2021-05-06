Нью-Йорк, США, , 08:59 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счетом 2:4.

В составе победителей голами отличились оформивший в матче хет-трик Ти Джей Оши (21-я и 28-я минуты, обе в большинстве и 59-я, в пустые ворота) и Ник Дауд (35-я).

В составе «Рейнджерс» шайбы забили Алекси Лафренье (42-я) и Морган Бэррон (59-я).

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев смог отразить 31 из 35 бросков по своим воротам, российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов записал на свой счет две результативные передачи. Российские форварды «Рейнджерс» Виталий Кравцов и Павел Бучневич не отметились во встрече результативными действиями. Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин из-за травм не принмали участи в игрею

Отметим, в следующем матче «Вашингтон», одержавший вторую подряд победу, 8 мая сыграет с клубом «Филадельфия Флайерз». «Рейнджерс» потерпели третье подряд поражение и днем ранее встретятся с командой «Бостон Брюинз».

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