Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Американский журнал Politicо со ссылкой на бывших чиновников администрации пишет, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена вполне могут состояться в столице Чехии — Праге, или же в Исландии, Словении, а может быть, в Азербайджане.

По данным издания, бывшие официальные лица США и ряд аналитиков считают, что встреча лидеров России и Соединенных Штатов может пройти в Праге. Хотя нельзя исключать и «темную лошадку». Также есть вероятность проведения встречи в Любляне (Словения), Рейкьявике (Исландия), возможно, в Баку (Азербайджан).

При этом отмечается, что первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, когда он еще исполнял обязанности министра иностранных дел, поручил чешским послам в Вашингтоне и Москве предложить провести переговоры Путина с Байденом в Праге.

Однако издание не учитывает, что заявление Гамачека было сделано за несколько дней до начала крупного дипломатического скандала между Москвой и Прагой — чешская сторона выдвинула в адрес России абсурдные, ничем не подкрепленные обвинения и выслала российских дипломатов, Россия ответила высылкой чешских дипломатов. После этого Прага вряд ли станет площадкой для переговоров Путина с Байденом.

Баку также вряд ли стоит рассматривать в качестве места проведения российско-американских переговоров на высшем уровне, так как из столицы Азербайджана звучат угрозы в адрес России, и недавний конфликт в Нагорном Карабахе, развязанный азербайджанской стороной, вряд ли делает Баку подходящим местом для переговоров.