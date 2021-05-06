Фриско, США, , 08:13 — REGNUM Сборная Канады (игроки не старше 18 лет) обыграла с разгромным счетом команду Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира среди юниоров (ЮЧМ), проходящем в США. Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Комерика-центр» во Фриско и закончилась победой канадцев со счетом 8:1.

В составе сборной Канады шайбами отличились оформивший в матче хет-трик Коннор Бедард (24-я, 41-я и 56-я минуты), Чейз Стиллман (30-я), Бреннан Отманн (44-я), Франческо Пинелли (51-я), Шейн Райт (55-я) и Коннер Рулетт (57-я).

Автором единственного гола шведской команды стал Исак Росен (26-я, при игре 5×3).

При этом ранее, на групповом этапе турнира, сорная Канады разгромила команду Швеции со счетом 12:1.

Отметим, матчи финала чемпионата мира среди юниоров, а также матч за третье место, состоятся в ночь на 7 мая.