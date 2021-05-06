Чита, 6 мая, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 6 мая прививку от COVID-19 получили уже 124 тысячи человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Chitazdrav.ru Мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Чита

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Также известно, что массовая вакцинация в Забайкалье стартовала с 18 января, работают 70 стационарных и 15 передвижных пунктов вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 6 мая 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 494, причём 23 из них обнаружили за последние сутки.

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