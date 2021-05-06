Южно-Сахалинск, 6 мая, 2021, 07:25 — ИА Регнум. На Сахалине увеличился суточный прирост носителей коронавируса. Только за последние сутки в островном регионе выявили девять случаев заражения SARS-CoV-2, а днём ранее — всего два, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в правительстве области.

Sakhalin.gov.ru Вакцинация от коронавируса. Сахалин

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За весь период пандемии инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 22 600 жителей Сахалина.

За прошедшие 24 часа ещё 10 пациентов были выписаны в связи с полным выздоровлением. За всё время успешно справились с COVID-19 22 152 человека. Проходят лечение в ковидных стационарах и на дому ещё 404 носителя коронавируса.

Последний смертельный случай пациента от COVID-19 был зафиксирован на Сахалине 30 апреля. За весь период пандемии жертвами коронавируса в области стали 44 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, то, что заболевание COVID-19 способна предупреждать живая отечественная вакцина против полиомиелита, экспериментально доказали российские специалисты. Об этом 5 мая сообщил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».