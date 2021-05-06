Барнаул, 6 мая, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 6 мая 2021 года от коронавируса привились уже 198 651 человек (+ 2624 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Zdravalt.ru Вакцинация от коронавируса. Алтайский край

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Также известно, что из общего числа 65 155 человек (на 3509 меньше, чем за последние сутки) получили первую прививку и 133 496 человек полностью привиты (+6133 за последние сутки).

Всего в регион поступило уже 251 587 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 (это на 1000 больше, чем сутки назад).

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