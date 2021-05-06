Сараево, , 07:15 — REGNUM Делегация министерства связи и транспорта Боснии и Герцеговины во главе с министром Воином Митровичем встретилась 5 мая в Сараево с делегацией министерства капитальных инвестиций Черногории во главе с министром Младеном Бояничем. Согласно пресс — релизу, на встрече обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры, а именно строительство нового моста Хум-Счепан-Поле на реке Тара и общие пограничные переходы между Боснией и Герцеговиной и Черногорией. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Также на встрече были затронуты проблемы международных двусторонних перевозок пассажиров и грузов, и проведён обмен передовыми практиками и опытом двух стран.

Митрович отметил, что на данный момент наиболее важным является налаживание связи между Сараево и Подгорицей, и добавил, что строительство моста на реке Тара между Боснией и Герцеговиной и Черногорией является одним из наиболее важных совместных проектов. По его словам, следует подписать международное соглашение по реализации этого проекта на встрече министров в июле.

«Мы здесь для того, чтобы помочь гражданам Черногории и Боснии и Герцеговины, а также странам региона как можно быстрее перевозить пассажиров и грузы благодаря строительству дорожной инфраструктуры», — подчеркнул Митрович.