Бухарест, , 06:39 — REGNUM Обвинение в убийстве крупного медведя на охраняемой территории выдвинули принцу Лихтенштейна в Румынии. Об этом 6 мая сообщает Associated Press со ссылкой на официальные охотничьи документы.

По данным неправительственной организации, принц Эмануэль фон унд цу Лихтенштейн получил от румынского ведомства разрешение на отстрел медведицы, причинявшей ущерб фермам в Ойдуле. Но принц застрелил не медведицу, а дикого медведя-самца, который никогда не приближался к местам проживания людей и жил в глубине леса.

Медведя по кличке Артур много лет наблюдал местный егерь. Артуру было 17 лет и он являлся самым крупным медведем на территории Румынии и, вполне возможно, одним из самых крупных медведей на территории Евросоюза. Глава организации Agent Green Габриэль Паун сказал, что удивлён тем обстоятельством, что принц мог перепутать медведицу с таким крупным самцом. Паун предположил, что принц Лихтенштейна просто не стал раздумывать над разницей в размерах медведей, а воспользовался шансом заполучить самый крупный охотничий трофей, чтобы повесить его на стену.

По международным законам и законам Румынии бурые медведи являются охраняемым видом, а трофейная охота на них в стране запрещена с 2016 года. Исключения предоставлялись лишь в отношении животных, причинивших вред людям. Со своей стороны принц Лихтенштейна отказался комментировать произошедшее.

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