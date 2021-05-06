Тиба, Япония, , 06:56 — REGNUM В городе Тиба на востоке Японии три ребёнка получили травмы при столкновении их автобуса с легковым автомобилем, которым управлял пенсионер. Об этом 6 мая сообщает телеканал NHK.

По его информации, автобус перевозил воспитанников детского сада. Пострадавших малышей доставили в больницу, угрозы для их жизни нет. Полиция задержала на месте ДТП водителя легкового автомобиля в возрасте 78 лет, при котором не оказалось водительских прав. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего столкновения.

Напомним, что в Японии в последние годы всё чаще стали происходить инциденты с пожилыми водителями. В связи с этим власти призывают тех, кто чувствует неуверенность в своих силах, добровольно отказываться от вождения автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Одавара на востоке Японии в результате ошибки пенсионера, въехавшего на автомобиле в здание местной больницы сквозь стеклянную стену, травмы получили не менее семи человек.

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