Москва, 6 мая, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Банки в России могут получать дополнительных доход со своих клиентов, пользуясь отсутствием у людей финансовой грамотности или сложностью условий договоров, заявил ведущий юрист центра «Парфенон» Павел Уткин.

Изидор Кауфман. Прибыль (фрагмент). Кон.XIX- нач. XX вв

По его словам, одним из самых распространенных инструментов, которые используют в таких случаях, являются ипотечные кредиты. С их помощью банки, как правило, могут навязывать ненужные услуги или поднимать кредитную ставку по факту нарушений.

«Здесь способов может быть несколько — это повышение ставки в случае допущения просрочек, навязывание различных страховых продуктов или открытие якобы бесплатной кредитной карты бонусом», — сказал эксперт, слова короткого приводит агентство «Прайм».

Уткин отметил повышение процента из-за задержек платежей иногда происходит в одностороннем порядке, прописанном в договоре. Специалист подчеркнул, что даже незначительное повышение процента по кредиту значительно увеличивает размер долга.

«В результате пересчитываться будет вся сумма кредита и, само собой, общий долг прилично возрастет», — пояснил он.

Эксперт также предупредил, что часто предлагаемые банками страховки и якобы бесплатные кредитные карты выгодны только самим финансовым организациям. Он пояснил, что даже если кредитная карта представляется как бесплатная, за ее обслуживание могут списывать деньги.

Кроме того, Утки добавил, что обманом являются завышенные ставки по вкладам, которые фактически действуют только первые месяцы, и инвестирование средств, опасное тем клиент может потерять доход от инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев заявил, что некоторые банки в России не соблюдают требования законодательства и пытаются начислять штраф заемщику за досрочное погашение кредита.