Москва, 6 мая, 2021, 05:42 — ИА Регнум. В четверг, 6 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха — +17…+19 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль. 1897

В ночь на 7 мая в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха — +5…+7 °C.

Ветер южный, юго-западный 5−12 м/с, на порывах до 20 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +15…+20 °C днём и +2…+7 °C ночью.

В пятницу, 7 мая, днём в столице ожидается +14…+16 °C, по области +12…+17 °C. Ночью в регионе ожидается +5…+10 °C. Переменная облачность, днём порывистый ветер, ночью небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Центральной России, в том числе столичного региона, ожидается штормовой ветер.