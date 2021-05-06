Тегеран, , 08:16 — REGNUM 5 мая посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди заявил, что страна приветствует усилия всех региональных государств в деле взаимного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Исламская Республика Иран приветствует устранение напряженности со всеми государствами», — отметил Масджеди.

Он также подчеркнул, что течение времени и оккупация Палестины не узаконивают оккупационный сионистский режим Израиля. Посол заявил, что освобождение Палестины возможно путем сопротивления и борьбы, отметив при этом, что применение компромиссного подхода против оккупации, силы и оружия нелогично.

В другом месте своего выступления он подчеркнул, что новая администрация США будет вынуждена принять требования Ирана и снять введенные санкции. «Иранское правительство и нация не поддадутся принудительным требованиям, поскольку они не отступили против давления со стороны Трампа», — заключил дипломат.