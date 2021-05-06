Тегеран, , 08:18 — REGNUM 5 мая президент Ирана Хасан Рухани заявил, что санкции против страны потерпели провал, отметив, что если иранцы выступят единым фронтом, ограничения будут сняты в ближайшее время, поскольку Соединенные Штаты знают, что у них нет другого выхода, кроме как вернуться к своим обязательствам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании кабинета министров, Рухани заявил, что экономика Ирана зависит от нефти с тех пор, как в стране был обнаружен данный энергоресурс, подчеркнув, что его администрации удалось в прошлом году снизить зависимость бюджета от нефти до 8 процентов, что, по словам президента, является историческим рекордом.

Он также отметил, что, несмотря на санкции США и пандемию коронавирусной инфекции, администрации удалось увеличить плату как государственным служащим, так и пенсионерам в среднем на 34 процента.

Президент также указал на финансовую помощь, оказанную народу во время пандемии как в виде помощи, так и в виде займов для облегчения экономических трудностей, и назвал ее беспрецедентной мерой в истории Ирана.