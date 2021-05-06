Биробиджан, 6 мая, 2021, 04:12 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области практически ежедневно умирают носители коронавируса. Так, за последние сутки скончался ещё один пациент с COVID-19 (днём ранее — также один). За весь период пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 132 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в областном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

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За прошедшие 24 часа в области выявили один случай заражения коронавируса, до этого последний носитель SARS-CoV-2 был зарегистрирован 28 апреля. Общее число подтверждённых лабораторно случаев заражения коронавирусом достигло 4470.

Ещё три пациента успешно справились с болезнью и были выписаны. За весь период пандемии врачи закрыли 4289 больничных листов пациентам, победившим COVID-19.

В ковидном стационаре продолжают лечиться 17 носителей коронавируса. Ещё 32 пациента лечатся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, то, что заболевание COVID-19 способна предупреждать живая отечественная вакцина против полиомиелита, экспериментально доказали российские специалисты. Об этом 5 мая сообщил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».