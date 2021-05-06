Нью-Йорк, США, , 02:07 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 мая разнонаправленно. Dow Jones при закрытии обновил максимум.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 97,31 пункта (0,29%), до уровня 34 230,34 пункта. S&P 500 прибавил 2,93 пункта (0,07%), приподнявшись до уровня 4167,59 пункта. Nasdaq к завершению дня понизился на 51,08 пункта (0,37%), до уровня 13 582,42 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели до уровня $65,29 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 мая разнонаправленно. Больше других потерял Nasdaq — 1,85%.

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