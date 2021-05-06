Белград, , 06:08 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 5 мая направила письмо президенту Сербии Александру Вучичу, в котором поблагодарила его за «продуктивную встречу в Брюсселе 26 апреля». Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

В письме подчеркивается, что она особенно с нетерпением ожидает сотрудничества по реализации крупного проекта модернизации железной дороги Белград-Ниш-Прешево на границе Сербии с Северной Македонией.

В письме фон дер Ляйен отметила, что вышеупомянутый проект является «огромным прогрессом и важной вехой в наших будущих отношениях», и добавила, что она рада тому, что этот проект включён в экономический и инвестиционный план для стран Западных Балкан, который Европейская комиссия приняла прошлой осенью.