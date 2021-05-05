Минск, 5 мая, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Принимая 5 мая в своей резиденции молдавского экс-президента Игоря Додона«Александр Лукашенко подчеркнул наличие у Молдавии большого потенциала, в том числе некоторые преимущества по сравнению с Белоруссией». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«У вас климат другой. У вас, если восстановить сельское хозяйство, людям надежду дать, инфраструктуру восстановить, Молдавия будет процветать. Я уверен. Это мой любимый край — Молдавия», — сказал Лукашенко.

Он похвалил Додона за визит в Белоруссию, сказав: «Молодец, что приехал! Не приехать не мог. Потому что, действительно, в свое время ты уже настолько завязался тут с хорошими общими белорусско-молдавскими делами. Особенно в гуманитарном плане».

Читайте комментарии сюжета: Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию

Додон поведал, что в Молдавии хорошо знают и уважают Лукашенко, переживают за Белоруссию. «Вы знаете, как болели за вас в Молдавии в прошлом году! Честно скажу: то, что я говорил публично, — это было мое личное мнение и мнение большинства граждан. И говорили: «Игорь Николаевич, надо держаться как в Белоруссии», — сказал молдавский экс-президент.

Читайте новости сюжета: Восточное партнерство