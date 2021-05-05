Брюссель, 5 мая, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран группы семи (G7) призвали Северную Корею к денуклеаризации. Об этом говорится в документе, принятом по итогам первой за два года очной встречи глав МИД стран G7.

U.S. Department of State Заседание министров иностранных дел G7

«Мы призываем КНДР воздерживаться от провокационных действий и начать дипломатический процесс, имеющий явной целью денуклеаризацию», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что G7 привержены полному, поддающемуся проверке и необратимому отказу КНДР от всех «незаконных программ по созданию оружия массового уничтожения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги и главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном ядерную ракетную программу КНДР.

Дипломаты выразили общие опасения в отношении ядерной программы КНДР и обсудили сотрудничество, направленное на денуклеаризацию полуострова, а также другие общие интересы.