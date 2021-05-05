Ростов-на-Дону, , 21:42 — REGNUM Хлебом-солью встретили селяне участников конного перехода, который продолжается в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе государственного казённого учреждения «Казаки Дона» 5 мая.

Селяне встретили участников конного перехода Kazak-dona.com

Казаки посетили сельские поселения Чалтырь и Приморское, где приняли участие в мероприятиях, посвящённых 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут конников пролегает по местам боев, которые вели воины 5-го гвардейского Донского кавалерийского казачьего корпуса, освобождая территорию Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Казаки вместе с ветеранами и молодежью возложили цветы к монументам советским воинам-освободителям, почтили память павших минутой молчания.

Селяне поблагодарили донских казаков за организацию и проведение конного перехода.

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