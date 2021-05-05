Тирана, 5 мая, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи назвал все новости о существовании неких «нон-пейпер-документов» об урегулировании ситуации на Балканах неправдой. Об этом он заявил 5 мая во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой в албанском аэропорту Ринас.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Теперь наступил сезон, в котором подобные документы расцветают. Нам интересно слышать такие новости, хотя мы уверены, что все это неправда. Если бы новости были правдой, мы бы заволновались, так как мы все знаем, куда может завести передел границ. Серьезные люди не вынесли бы что-то подобное на обсуждение, особенно не в этом регионе, где мы находимся. Я не согласен ни с одним из пунктов этих документов, и я не думаю, что это реальные идеи», — цитирует телеканал РТС слова Варгеи.

Напомним, что ранее в балканской прессе появилась новость о том, что сначала словенский премьер-министр Янез Янша, а потом и неназваные дипломаты из Германии и Франции якобы составили два разных «нон-пейпер-документа», содержащие варианты урегулирования косовского вопроса. Оба документа предполагают изменение существующих границ на Балканах.

Отметим, что признание большинством стран Евросоюза самопровозглашенной в 2008 году независимости южного сербского края Косово и Метохия также является прямым участием в переделе границ на Балканах.