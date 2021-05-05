Ростов-на-Дону, , 21:25 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону не оценили благоустройство территории Зелёного острова стоимостью 45 млн рублей. В частности, итогом проделанных работ стало практически полное отсутствие деревьев.

Подрядчик выполнил благоустройство пляжа, рядом с которым появился небольшой парк. Однако в жаркие дни спрятаться от солнца здесь негде — все полноразмерные деревья пошли под снос, пишет «Блокнот Ростов». Вместо них появились саженцы, которые дадут тень при хорошем уходе только через несколько лет.

Спастись от зноя в реке Дон желающих также мало из-за грязной воды.

ИА REGNUM сообщало, что благоустройством Зелёного острова занималась компания «Орис». Сроки окончания работ были перенесены более чем на полгода.

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