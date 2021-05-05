Брюссель, 5 мая 2021, 21:24 — REGNUM Страны группы семи (G7) призывали Россию принять меры по «деэскалации ситуации» на украинских границах и в Крыму. Об этом говорится в коммюнике G7.
Страны G7 также призвали российские власти соблюдать принципы ОБСЕ и свои обязательства в том, что касается прозрачности деятельности своих вооруженных сил и действий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что входящие в Североатлантический альянс страны столкнулись с перераспределением сил в мире из-за усиления Китая и «частично агрессивного» поведения России.
Выступая на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство», Меркель заявила, что Соединенные Штаты остаются важнейшим партнером европейских стран и «неизбежным» соратником Германии.