Брюссель, , 21:24 — REGNUM Страны группы семи (G7) призывали Россию принять меры по «деэскалации ситуации» на украинских границах и в Крыму. Об этом говорится в коммюнике G7.

«Мы призываем Россию принять меры по деэскалации ситуации на украинских границах и в незаконно аннексированном Крыму, — говорится в документе. — Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитету и территориальному единству Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды».

Страны G7 также призвали российские власти соблюдать принципы ОБСЕ и свои обязательства в том, что касается прозрачности деятельности своих вооруженных сил и действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что входящие в Североатлантический альянс страны столкнулись с перераспределением сил в мире из-за усиления Китая и «частично агрессивного» поведения России.

Выступая на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство», Меркель заявила, что Соединенные Штаты остаются важнейшим партнером европейских стран и «неизбежным» соратником Германии.