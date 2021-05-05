Лос-Анджелес, США, , 21:04 — REGNUM Warner Bros. и студия DC хотят, чтобы фильм о чернокожем Супермене снимал чернокожий режиссёр. Об этом 5 мая сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что у компаний, скорее всего, уйдёт какое-то время на поиск подходящего кандидата из-за масштабности проекта, а также из-за того, что сценарий, вероятно, будет готов лишь к концу 2021 года.

Источники издания сообщили, что продюсеры составили список кандидатур, в который вошли Стивен Кейпл — младший («Крид 2»), Джастин Диллард («Милая»), Реджина Кинг («Одна ночь в Майами») и Шака Кинг («Иуда и чёрный мессия»). DC также подумывает о том, чтобы привлечь к съёмкам Райана Куглера («Чёрная Пантера») или Барри Дженкинса («Лунный свет»), однако, как отметил портал Comicbook, в случаях этих режиссёров шансы невелики из-за их плотных графиков.

Ранее СМИ сообщили, что роль нового Супермена может исполнить Майкл Б. Джордан. Сам актёр в апреле 2021 года сказал, что не знает, что происходит с проектом этого фильма, отметив, что сама идея пришлась ему по душе.

Читайте ранее в этом сюжете: Майкл Б. Джордан ответил на вопрос о роли чернокожего Супермена