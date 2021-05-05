Анкара, , 21:34 — REGNUM Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом 5 мая отправилась в Каир, чтобы провести переговоры с заместителем министра иностранных дел Египта Хамди Санадом Лозой и представителями его делегации. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

В ходе переговоров делегаций, по информации журналистов агентства, было достигнуто соглашение по шести основным главам двухстороннего соглашения для поддержания отношений между Турцией и Египтом.

Египетские дипломатические круги заявили, что в ходе переговоров были предприняты необходимые шаги, которые могут обеспечить нормализацию отношений между двумя странами в двустороннем и региональном контексте.

Напомним, отношения между Турцией и Египтом резко ухудшились после свержения президента Мухаммеда Мурси летом 2013 года. 23 ноября 2013 египетские власти отозвали своего посла из Турции, а также объявили турецкого посла персоной нон грата.