Сарапул, Удмуртия, , 21:02 — REGNUM По факту падения металлической решетки лоджии первого этажа многоквартирного дома на детей в Сарапуле начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В частности, будет дана оценка соблюдения законодательства при содержании и эксплуатации, также будут установлены причины происшествия.

В случае наличия нарушений будет предпринят комплекс мер прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 5 мая на двоих детей в Сарапуле рухнуло металлическое ограждение балкона. После осмотра медиками один из мальчиков отпущен домой, второго госпитализировали с ушибами грудной клетки. Детям 9−10 лет, они являются учащимися второго и третьего классов местной школы.

Мальчики взобрались на металлическую решетку-ограждение балкона квартиры на первом этаже. Решетка не выдержала, рухнула и придавила мальчиков.

Читайте также: На двоих мальчиков в Удмуртии рухнула железная решетка балкона