Сарапул, Удмуртия, , 15:56 — REGNUM Днем 5 мая на двоих детей в Сарапуле рухнуло металлическое ограждение балкона. После осмотра медиками один из мальчиков отпущен домов, второго госпитализировали с ушибами грудной клетки, сообщает администрация города.

Мальчика являются учащимися второго и третьего классов местной школы.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что дети взобрались на металлическую решетку-ограждение балкона квартиры на первом этаже. Решетка не выдержала, рухнула и придавила мальчиков.

В мэрии отметили, что по данному факту ведутся следственные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в Ижевске обшивка балкона частично обрушилась на двух девушек. инцидент произошел около дома по улице Клубной, 44. Обрушилась обшивка одного из балконов квартир на четвертом этаже здания. Девушки в момент падения конструкций находились на крыльце жилого дома. По данным прокуратуры, они не пострадали.

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