Москва, , 20:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям гала-концерта общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!» Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что у истоков создания вашего замечательного творческого проекта стоял Василий Лановой — настоящий патриот и гражданин.

«Он понимал исключительную важность сохранения для будущих поколений исторической правды о Великой Отечественной войне и её героях, отдавал этой благородной и востребованной работе много душевных сил и энергии», — говорится в телеграмме.

По словам российского лидера, такие масштабные, содержательные, истинно народные форумы чрезвычайно востребованы, «они обращают нас к ратной истории Отечества, имеют огромное значение для воспитания молодёжи».

Как сообщало ИА REGNUM, Василий Лановой в начале января 2021 года был госпитализирован с диагнозом «коронавирус», и скончался 28 января на 88-м году жизни.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим. С 1957 года служил в Государственном академическом театра имени Евгения Вахтангова. Среди его наград — ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Почета, орден Дружбы народов, орден Александра Невского, премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие.