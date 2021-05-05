Рига, , 18:08 — REGNUM 34-летний российский нападающий хоккейного клуба «Динамо» Вадим Шипачев, являющийся капитаном сборной России, из-за травмы пропустит чемпионат Мира по хоккею, который пройдет в Риге (Латвия). Об этом 5 мая сообщил официальный Twitter-аккаунт Федерации хоккея России (ФХР).

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейнойлиги (КХЛ) Шипачев принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 20 заброшенными шайбами и 47 голевыми передачами. В рамках плей-офф на счету хоккеиста 1+6 очков по системе гол+пас.

Соперниками сборной России по хоккею в групповой стадии чемпионата мира стали Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания. Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня.