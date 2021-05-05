Медан, Индонезия, , 17:45 — REGNUM Несколько сотрудников медицинской компании, подозреваемые в перепродаже использованных тестов на COVID-19, были арестованы в Индонезии. Об этом 5 мая сообщает BBC.

По версии следствия, подозреваемые мыли, а потом по новой продавали инструменты, которыми берутся мазки со слизистой оболочки полости носа. В полиции утверждают, что один тест мог быть использован более чем 9 тыс. раз.

Отмечается, что махинация могла действовать с минувшего декабря 2020 г. в аэропорту в Медане. Факт продажи использованных тестов на COVID-19 уже подтвержден.

Напомним, в последние время анализ на коронавирус посредством мазка из носа стал популярным во всех странах.