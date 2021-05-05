Новосибирск, , 17:26 — REGNUM На землях лесного фонда Сибири, по данным на сегодня, 5 мая, зафиксировано три действующих лесных пожара. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Сибирском Федеральном округе со ссылкой на новосибирское управление МЧС России.

Уточняется, что за сутки ликвидировано 28 пожаров — на площади около 324 гектаров.

Всего с начала пожароопасного периода 2021 года на территории Сибири зарегистрировано 382 очага природных пожаров — на общей площади более 5,3 тысячи гектаров.