Новосибирск, , 17:21 — REGNUM Паводковая обстановка в сибирских регионах на сегодняшний день стабильная, чрезвычайных ситуаций нет. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Сибирском Федеральном округе.

По данным новосибирского управления МЧС России на сегодня, на 5 мая, в Бакчарском, Кривошеинском и Тегульдетском районах Томской области из-за повышения уровня воды 3 мая произошло пять переливов через автомобильные дороги. Транспортное сообщение не нарушено. В ликвидации последствий было задействовано 33 человека и 14 единиц техники.

В селе Красногорское Алтайского края из-за обильного снеготаяния и подъёма уровня воды в реке Чапша 29 апреля были подтоплены 12 приусадебных участков. На утро сегодня, 5 мая, в сёлах Красногорское и Ельцовка остаются подтопленными 16 приусадебных участков.

В Красноярском крае в Курагинском и Козульском районах 29 апреля произошло подтопление восемь приусадебных участков — в селе Журавлёво и посёлке Косачи. По состоянию на сегодня, 5 мая, в деревне Большой Кемчуг Козульского района подтоплено девять приусадебных участков. Подтоплено три участка автодороги в Пировском и Каратузском районах. Движение для автотранспорта ограничено.

Уточняется, что прохождение паводка на территории округа находится на постоянном контроле в аппарате полномочного представителя.