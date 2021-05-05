Минск, , 16:47 — REGNUM Бывший молдавский президент Игорь Додон прилетел в Минск на встречу к Александру Лукашенко. Политики проводят встречу на территории одной из загородных резиденций президента Белоруссии.

Пресс-секретарша белорусского президента Наталья Эйсмонт разрешила опубликовать фотографии неформальной встречи. Додон в костюме без галстука общается с Лукашенко, который одет в спортивные штаны и туфли с модной у местных оппозиционеров белой подошвой (но без красной линии).

В это же время в Минске принимают парламентскую делегацию Молдавии. Программы визитов молдавских гостей от общественности скрыты.

Читайте новости сюжета: Белорусская многовекторность

Напомним, Белоруссия и Молдавия участвуют в программе Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство». Официальный Кишинёв не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Из стран-членов ВП лишь Азербайджан согласился признать за Лукашенко такой статус.