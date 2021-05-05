Батайск, Ростовская область, , 16:45 — REGNUM На северной окраине Батайска (Ростовская область) вспыхнул ландшафтный пожар, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 5 мая.

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило примерно в 14:25 мск. Загорелась сухая трава и мусор в двух отдельных очагах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 120 кв. метров.

На месте работают 17 человек и пять единиц техники. Угрозы жилым домам нет.

В настоящее время объявлена локализация по первому участку на площади 100 кв. метров.