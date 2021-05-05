Барселона, Испания, , 16:32 — REGNUM 27-летний центральный защитник каталонской «Барселоны» и сборной Франции Самуэля Умтити связывают с переходом в «Ливерпуль». Об этом 5 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Сообщается, что француз будет призван заменять основных центральных защитников «мерсисайдцев» Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

Портал transfermarkt оценивает Умтити в 10 миллионов евро. Контракт защитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца сезона 2022/23.

Умтити потерял место в основе «Барселоны» еще в сезоне 2019/20 из-за многочисленных травм и неуверенной игры в первой трети поля. Из-за высокой зарплаты руководство «сине-гранатовых» хочет избавиться от футболиста до истечения контракта и выручить деньги за его трансфер.

Французский защитник перешел в «Барселону» летом 2016-го года из «Лиона» за 25 миллионов евро.