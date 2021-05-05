Таллин, , 16:11 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью польскому изданию DGP, в котором заявила, что Евросоюз должен быстрее готовиться к тому, что «страны Восточного партнерства, особенно Грузия и Украина, могут стать его членами быстрее, чем кажется».

«Страны Восточного партнерства войдут в состав Евросоюзе, только когда они сами будут к этому готовы. Но с учетом неспокойной обстановки в регионе они могут быть к этому готовы раньше, чем может показаться. Поэтому Брюссель и весь ЕС должны уже сейчас готовится к присоединению Грузии и Украины», — заявил эстонский лидер.

Керсти Кальюлайд также отметила, что «Эстония всегда стремиться к тому, чтобы ЕС был как можно более открытым для новых членов».