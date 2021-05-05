Всеволожск, Ленинградская область, 5 мая, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса вновь скорректировала планы проведения мероприятий, посвященных Дню Победы. В этом году популярная праздничная акция — танцевальная площадка «Весна 45 года» — которая должна была пройти во воре Капеллы в центре Северной столицы, переносится в доступный для петербуржцев город Всеволожск Ленинградской области. Об этом 5 мая сообщили организаторы мероприятия.

Организаторы акции «Весна 45 года» Афиша акции «Весна 45 года» во Всеволожске 10 мая 2021 г

Таким образом акция, как и было запланировано изначально, состоится 10 мая в 13:00 мск, но на новом месте — в Парке Песчанка во Всеволожске. Она продлится до 16:00.

В мероприятии примут участие более 500 студентов и курсантов вузов Санкт-Петербурга, Ассоциация содействия духовно-нравственному просвещению «Покров», реконструкторы Всероссийского общества реконструкторов «Росрекон», добровольцы Петербурга и Волонтеры Победы. Молодые люди оденутся в военную форму и платья 1940-х годов.

«Место выбрано не случайно: Парк Песчанка расположен рядом с Музейно-мемориальным комплексом «Дорога жизни»,— сообщили организаторы.

Руководить танцевальной площадкой, задавать ритм и показывать ключевые движения в начале каждой танцевальной части будет танцор и хореограф, учитель танца Всемирного танцевального союза, судья первой категории Русского танцевального союза Олег Мардачев.

Помимо танцев на на площадке, где состоится акция, будет представлена военная техника, установлены палатки и столы реконструкторов, где каждый желающий сможет увидеть оружие, предметы быта и стать участником живого урока истории Великой Отечественной войны. Кроме того, на площадке будет работать военно-полевая кухня. Вход на мероприятие — свободный.

Добраться до Всеволожска можно с помощью электричек и поездов «Ласточка» с Финляндского вокзала, а также с помощью автобусов и маршруток от станции метро «Ладожская».