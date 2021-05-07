Иван Шилов ИА REGNUM Истории победителей

Москва, 7 мая, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В оборонительных боях против гитлеровцев на территории Латвии и Эстонии летом 1941 года участвовали бойцы 1-го Латышского добровольческого стрелкового полка, в рядах которого был Бина Лурье. Доброволец погиб во время уличных боев в Таллине, оставив письмо-завещание.