Москва, , 14:02 — REGNUM С возложения венка и цветов к памятнику «Воинам внутренних войск», бюсту и мемориальной доске генерала армии И.К. Яковлева, а также памятнику Ф.Э. Дзержинского в Москве начались торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводимые Росгвардией.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов дал торжественный старт IV ежегодному автопробегу «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». Автомобили вневедомственной охраны проедут более 700 км от г. Москвы до г. Осташкова Тверской области, где в октябре — ноябре 1941 года 249-я и 27-я дивизии войск НКВД вели тяжёлые оборонительные бои, препятствуя продвижению немецких войск к Москве. Итогом автопробега станет пополнение музея Росгвардии новыми экспонатами, фотографиями и историческими материалами, собранными в ходе автопробега и поисковых экспедициях.

Виктор Золотов напомнил, что до сих пор остаётся неизвестной судьба около 2 млн советских воинов, пропавших без вести на полях сражений и прошедшие десятилетия не могут заглушить в сердцах боль утраты.

Главнокомандующий выразил особую благодарность ветеранам и военным историкам войск, которые изучают архивы и музейные фонды, фронтовые донесения и воспоминания фронтовиков, готовят сборники о вкладе войск правопорядка в достижение Великой Победы.

Кроме того, в рамках праздничных мероприятий реализуется проект «Парад идет к ветерану!». Из-за сложившейся эпидобстановки решено под окнами ветеранов Великой Отечественной войны провести персональные поздравления с исполнением песен военных лет и проходом торжественным маршем. А в рамках патриотического проекта «Ветеран живет рядом» росгвардейцы навестят ветеранов и окажут всестороннюю посильную помощь.