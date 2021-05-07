Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

Москва, 7 мая, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Начало войны застало второго секретаря Духовщинского райкома партии Петра Цуранова на воскресной рыбалке. Эвакуировав жену с сыном и недавно родившейся дочкой, он с головой ушел в работу. Под его руководством было сформировано несколько групп подпольщиков, а затем стали возникать мелкие партизанские отряды.

В феврале 1943 года руководитель коммунистов Духовщины геройски погиб в жестоком бою с врагами.